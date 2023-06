REPRODUÇÃO/ SBT Bambam e Popó brigam ao vivo na TV

Kleber Bambam e Acelino "Popó" Freitas, que já vêm se provocando na internet, protagonizaram uma briga ao vivo no "Domingo Legal", do SBT. O campeão do BBB 1 xingou o ex-pugilista, que estava participante do programa de Celso Portiolli por chamada de vídeo.

"Bambam começou a discussão. Ele pegou o microfone e disse:"E aí, Popó? Eu te avisei que eu ia chegar no Brasil, ia lançar um foguete lá de Miami e ia vir te buscar aqui. Eu te avisei, Popó, lembra que eu te falei? O desafio está lançado. O Brasil quer ver a minha luta com você, o Brasil inteiro."

O ex-BBB, então, pegou fotos de Popó e começou a rasgá-las. "Aí, Popó, vou arrancar sua cabeça, o Brasil quer ver em janeiro. Eu te prometo que vou arrancar sua cabeça. Você mexeu com o cara errado, na hora errada e no momento errado. Dado o recado, valeu!, completou ele.

Portiolli tentou se abster da situação, mas disse a Bambam: " "Vai nessa. O Popó vai te pegar! Vai levar uma surra do Popó. Ele não é brincadeira, não.O cara fica forte... Se ele apanhar vai ser demais."

Popó, então, entrou ao vivo por chamada de vídeo. "Bambam, ouça o que eu vou te falar: eu vou te bater muito, seu otário (...) Essa brincadeira que você está fazendo aí, tenha certeza que não está atingindo o meu emocional, está atingindo a minha força. A sua sorte é que eu não estou aí no estúdio, porque eu ia te bater inteiro e mostrar pra todo mundo que você é frouxo. No celular, fora do país, você é homem, mas na minha frente vai se tornar uma bonequinha, lembra da Maria Eugênia? Você vai virar ela".

Os dois continuaram com as ofensas e mencionaram o Fight Music Show, que já colocou Popó contra Whindersson Nunes e contra o ex-lutador José "Pelé" Landi-Jons.

