Reprodução/ Instagram Niina Secrets

Neste sábado (3), a influenciadora Niina Secrets esteve no Dragon Fashion Brasil Festival em Fortaleza (CE). Em uma conversa com a imprensa e convidados, a produtora de conteúdo conta que é essencial escutar as críticas de outras blogueiras e de consumidores para melhorar os produtos da marca de maquiagem dela. Nina vai na contra-mão de Virgínia Fonseca, que está sendo bem criticada pela base da linha dela.

A base da esposa de Zé Felipe recebeu uma enxurrada de críticas por não ser à prova d’água como promete e, mesmo assim, custar R$ 200. O batom dela também já foi criticado por grudar os lábios dos usuários. Virgínia responde os comentários com indireta nos stories, sempre afirmando que os produtos dela são os melhores do Brasil.

Niina, no entanto, lida com os comentários negativos de uma maneira diferente de Virginia. Ela procura ouvir as críticas. A influenciadora assume que já ficou chateada com alguns comentários de outras blogueiras. “Penso: 'Como ela não gostou? Eu amo tanto esse produto'”, relatou.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente!

Ela, porém, tenta não levar para o pessoal e trabalhar em cima das críticas. Nina, inclusive, já mudou fórmulas de produtos após rever feedbacks negativos. "Sempre que a gente recebe feedbacks, várias mensagens parecidas sobre o mesmo produto, a gente vai atrás, vai entender o que está acontecendo (..) A gente tem algumas coisas em andamento de melhorias".

"Não é só ver uma resenha negativa ou um feedback negativo e não fazer nada. É realemente entrar em ação", reforça a influenciadora.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente