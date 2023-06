Isabela Frasinelli Ana Carolina tem problemas técnicos no João Rock

Ana Carolina não teve uma estreia tranquila no João Rock. A cantora subiu ao palco do festival neste sábado (3) e enfrentou problemas técnicos durante o show em homenagem a Cássia Eller. A apresentação começou atrasada, 18 minutos após o horário esperado, e foi marcada por muitas reclamações e até palavrões da cantora.

Logo nas primeiras músicas, Ana já pedia para que corrigissem o retorno de voz e harmonia, apontando diversas vezes ao aparelho no ouvido. Canções como "Relicário", por exemplo, acabaram ficando fora do ritmo enquanto a plateia cantava junto em tempos diferentes.





A irritação de Carolina aumentou ao passo que a produção não conseguia resolver os erros. "Levanta essa p*rra” e "está uma m*rda" foram frases que a cantora disse ao expor o incômodo com a situação, até deixando de cantar alguns trechos para expor os problemas.

Apesar dos problemas técnicos, Ana Carolina realizou o show completo e empolgou o público ao cantar sucessos de Cássia. pic.twitter.com/CVwzUQOj46 — iG Gente (@iggente) June 4, 2023





Apesar dos problemas técnicos, Ana Carolina realizou o show completo e empolgou o público ao cantar sucessos de Cássia como "Malandragem" e "O Segundo Sol". Espectadores no João Rock vibraram e cantaram as letras famosas, mas não deixaram de reclamar. Como o atraso atrapalhou a programação, outros shows invadiram a madrugada deste domingo (4) após a apresentação da cantora, como Gilberto Gil, Planet Hemp e Don L.

Confira abaixo reações do público na web:





Ana Carolina deveria pegar o violão e fazer o show sozinha, ela tá quase mandando um tomar no c* por causa do retorno #AnaCarolinaNoCanalBis — Erika (@erikakireb) June 4, 2023





#AnaCarolinanoCanalBis

Ana tá pistola com a técnica, baixou um Tim Maia no palco.



"Aumenta essa porra..." — Jorge (@JorgePirixann) June 4, 2023









O som falhando mais que tudo, mas ela segue intacta. #AnaCarolinaNoCanalBis — Ana Isa fã de camiseta da ac 🌻 (@anaisabellys_) June 4, 2023





Ana Carolina ao vivo cantando no festival e dizendo pra banda: " Ta um merda, tá uma merda" KKKKKKK

ela tá reclamando há tempos do volume do instrumental — Ogra (@naturalmente24) June 4, 2023









