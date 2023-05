Divulgação Vanessa e Will, do Casamento às Cegas 2





Vanessa Carvalho, participante do "Casamento às Cegas 2", não gostou da exposição feita pelo colega de elenco Will Domiêncio e disse que vai processar o influenciador por debochar de uma recente declaração íntima dela.

Will respondeu a um seguidor que perguntou o que ele tinha achado da Vanessa ter dito que ele seria um dos boys lixo que comentaram sobre uma “polêmica”. "O que eu vou falar de uma pessoa que se expôs ao ponto de dizer que está há cinco meses sem transar com ninguém porque se entupiu de anabolizantes e tem vergonha da própria x*ta?", respondeu Will.





Vanessa se revoltou e explicou que falou abertamente do uso de anabolizantes com o intuito de alertar dos perigos. “Como influenciadora, eu acho que tenho que ajudar a conscientizar as pessoas sobre vários assuntos. Temos que influenciar positivamente”, disse, afirmando que o processo acontecerá. “Se prepara, Will, lá vem o processo. Eu vou te processar, meu querido”, concluiu.

Esses boys da minha temporada de casamento às cegas saindo diretamente de Chernobyl pra vir falar algo!! Ah me poupe!! Uma coisa n anula a outra n!! — Vanessa Carvalho | Casamento às Cegas || (@vacarvalhos) May 23, 2023





A briga entre Vanessa e Will, que participaram da segunda temporada do reality da Netflix, acontece após Alisson, também do elenco, ser acusado de trair Thamara Terez, com quem está casado após as gravações do programa. O desafeto declarado dos participantes também mexeu com a web; veja reações.

will foi um personagem cabuloso em casamento às cegas, que vergonha — manu (@paivamanu_) May 23, 2023





O Will escrotal falando da Vanessa, nossa q nojo desse homem. Igualzinho a mãe, extremamente machista e escroto — Rafa (@comentaraffa) May 23, 2023





em cac o will já se mostrou um MERDA, mas depois desse “bate boca” com a vanessa… escória da humanidade — giovanna (@cutyourlilheart) May 23, 2023