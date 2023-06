Divulgação Sônia Braga

Sonia Braga pode encerrar um jejum de 17 anos sem atuar em novelas. A veterana recebeu um convite para integrar o elenco do remake de "Renascer", previsto para estrear em 2024. Nesse novo projeto, ela foi sondada para desempenhar um papel de destaque na primeira fase da trama, que originalmente foi ao ar em 1993, sob a autoria de Benedito Ruy Barbosa.

Desde que se estabeleceu nos Estados Unidos na segunda metade da década de 1980, Sonia teve breves participações em duas novelas da Rede Globo: "A força de um desejo" (1999) e "Páginas da vida" (2006). O último trabalho na televisão brasileira foi em um episódio da série "Tapas & beijos", em 2011.





Além de Sonia Braga, outros nomes estão sendo cogitados para o elenco do remake da novela, escrita pelo mesmo autor de "Pantanal". Entre eles, destacam-se Almir Sater, Antonio Pitanga e Alice Wegmann, que recentemente deixou o elenco da novela "Beleza fatal", exibida pela HBO Max.

Em março deste ano, durante o evento Rio 2C, a TV Globo anunciou oficialmente a produção do remake de "Renascer" para o ano de 2024. O projeto será adaptado por Bruno Luperi, neto do renomado autor Benedito Ruy Barbosa, seguindo a bem-sucedida estratégia utilizada em "Pantanal".

