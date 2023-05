Reprodução/Globo 'Vai na Fé': Guiga e Yuri dormem juntos após declaração da influenciadora

Nesta terça-feira (30), os fãs do casal Guiga (Mel Maia) e Yuri (Jean Paulo Campos) vão poder celebrar um passo no relacionamento dos dois.

Após encontrar acolhimento no colega, a influenciadora vai pedir a ajuda dele para resolver uma caixinha de som que não para de falar sozinha em seu apartamento.





Com o problema resolvido, Yuri tentará ir embora, mas será impedido por Guiga. O jovem se arruma para dormir no sofá, porém será surpreendido com o pedido para dormir com a amiga.

Yuri tomará a iniciativa e dará um beijo em Guiga, que acabará se declarando. Então, os dois irão para o quarto dela e dormirão juntos pela primeira vez.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente