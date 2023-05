Reprodução Sônia Abrão critica roupa de Bruna Griphao na SPFW

Sônia Abrão criticou a roupa usada pela ex-BBB Bruna Griphao na São Paulo Fashion Week no último fim de semana. A apresentadora do "Tarde é Sua" não poupou comentário e falou que a atriz parece estar "acidentada".

"O que fizeram com ela? Todo mundo que viu, até eu que sempre gostei muito da Bruna, não achava que ela merecia passar por aquele vexame na passarela. Olha, gente, não parece uma acidentada? Parece fantasma, parece acidentada”, disse ela.

Internautas comentaram a crítica. "Parecendo aquela personagem plastificada do Zorra Total que não conseguia tirar as mãos do rosto", disse uma usuária do Instagram. "Eu também achei o uó", comentou outra.