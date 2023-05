Reprodução/TV Globo Ex-BBB Ricardo Alface apresenta Globo Esporte Sergipe

Nesta terça-feira (30), a região de Sergipe se surpreendeu com a presença de Ricardo Alface no comando do Globo Esporte.

O ex-BBB 23 foi o apresentador do programa por um dia e arrancou elogios da web pelo carisma.





"Licença Leandro que agora é o Facinho que vai dar as notícias do futebol sergipano", brincou ele ao vivo.

Do BBB direto para o comando do Globo Esporte… por um dia! Que experiência incrível! 🧡 pic.twitter.com/j8zxs1gw0j — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) May 30, 2023





A presença de Alface na atração, logo após a contratação dele na Globo, fez com que os internautas questionassem o paradeiro de Amanda Meirelles, a campeã da edição.

e a amanda vai apresentar qual programa cho? — pedro (@safetypedro) May 30, 2023









amo cho, e por onde anda a acamada? faz tempo que não se ouve falar na “campeã” do bbb23 pic.twitter.com/N2qj2eKDJV — bea (@realityever) May 30, 2023









Enquanto isso ninguém lembra nem do rosto da campeã — Andre Brazaki (@AndreBrazaki) May 30, 2023





