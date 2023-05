Globo/Estevam Avellar Todas as Flores: data dos últimos capítulos é revelada; veja

Os telespectadores de Todas as Flores vão ter que esperar mais um pouquinho para saber o que vai acontecer com Zoé (Regina Casé), Maíra (Sophie Charlotte), Humberto (Fábio Assunção), Vanessa (Letícia Colin), Rafael (Humberto Carrão) e o resto dos personagens da novela.

Nesta quarta-feira (22), apenas três capítulos estarão disponíveis no Globoplay e os momentos finais terão uma data especial.





Desta vez, a obra terá transmissão ao vivo através da plataforma, assim não-assinantes também terão acesso.

Segundo Erick Bretas, diretor de produtos digitais do Grupo Globo, o penúltimo capítulo saí no dia 30 de maio, e o último capítulo a partir do dia 1º de junho.

O horário das lives de exibição ainda não foi divulgado.

