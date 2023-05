Reprodução/ Globo Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Nesta terça-feira (30), Ana Maria Braga teve mais um momento engraçado no "Mais Você". A apresentadora, que não perde a oportunidade de fazer uma piada de duplo sentido no programa, caiu na risada após usar uma expressão com a palavra "pau".

Ana Maria estava chamando uma reportagem que mostrava os preços das cortes do frango, quando usou a expressão popular "mata a cobra e mostra o pau". Ela quis afirmar que o repórter Fabrício Battaglin iria trazer todos os preços do alimento, sem deixar dúvidas (significado da expressão).

Fique por dentro do mundo dos famosos!Veja as notícias no iG Gente!

A apresentadora, no entanto, deu risada após usar a expressão e ainda complementou: "No caso, a gente está mostrando o frango".

A web repercutiu o momento:

A Ana Maria Braga se mata de rir quando se fala de pau — rique (@riquezinslz) May 30, 2023





Ana Maria é muito louca me divirto — João Pedro B. Negreiros (@joaopedrosbn) May 30, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente

(editado)