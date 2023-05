Reprodução/TV Globo Vai na Fé: Clara toma atitude decisiva ao descobrir passado obscuro de Theo

Clara (Regiane Alves) está prestes a descobrir os podres do passado do marido, Theo (Emilio Dantas).

Bruna (Carla Cristina Cardoso), mãe de Kate (Clara Moneke), fará um jantar para receber Rafa (Caio Manhente) e Clara. Com fotos e vídeos do encontro, Theo descobre que a ex-amante é namorada do filho.

Theo, então, vai chantagear Kate para que ela não revele o romance dos dois no passado. Sem saber do relacionamento, Rafa vai perceber o climão entre a namorada e o pai.





No desenrolar da trama, Clara vai descobrir que o marido já teve um caso com a namorada do filho. Ao desabafar com Bruna, mãe de Kate, sobre o relacionamento abusivo com o marido, ela saberá que ele abusou de Sol (Sheron Menezzes) na juventude.

Com os segredos revelados, Clara decide expulsá-lo de casa. A cena está prevista para o dia 10 de junho.

