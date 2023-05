Reprodução Isabel Fillardis celebra 20 anos do filho: 'Segue nos surpreendendo'

A atriz Isabel Fillardis compartilhou com os seguidores do Instagram nesta segunda-feira (29) a comemoração do aniversário de 20 anos do filho Jamal. O segundo filho da atriz é fruto do relacionamento com o ex-marido Júlio César Santos.

Na rede social, ela dedicou uma homenagem para o rapaz que é portador da Síndrome de West. "Ontem meu (nosso) menino especial fez 20 anos! São 20 anos e ele segue transbordando amor e nos surpreendendo… depois eu conto! Feliz vida, Jamal Anuar. Te amo, filho".

A atriz compartilhou o momento em que a família se reuniu para cantar parabéns. "Bolinho improvisado porque chegamos de viagem correndo para festejar a vida dele".

Jamal foi diagnosticado nos primeiros anos de vida como portador da síndrome de West, uma doença rara também conhecida como epilepsia mioclónica, que causa espasmos epiléticos recorrentes. Além do rapaz, a atriz também é mãe de Analuz e Kael.