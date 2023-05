Reprodução/ Globo Clara (Regiane Alves ) e Helena (Priscila Steinman) se envolvem em "Vai Na Fé"

Na última quinta-feira (25), uma cena de "Vai Na Fé" repercutiu nas redes sociais. Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Steinman) foram flagradas por Rafa (Caio Manhete) em um momento de intimidade, que não foi mostrado pela novela da Globo. Internautas acusam a emissora de ter cortado mais um beijo do casal homoafetivo.

Clara e Helena estão na sala do apartamento dela conversando, quando Rafa, filho da ex-modelo, entra no cômodo e fica surpreso. Neste momento, além da fala das duas, a cena tinha sons de beijos, que não foram mostrados pela emissora. Deste modo, telespectadores acreditam que a cena com o beijo foi gravada, mas cortada pela Globo.

"Gente, desculpa, mas a Rosane está contando uma história linda. Ela escreve as cenas, mas se a Globo corta todas a culpa não é dela e sim da hipocrisia dessa cúpula que finge ser a favor de diversidade só quando convém", disse um internauta.

Gente, desculpa, mas a Rosane está contando uma história linda. Ela escreve as cenas, mas se a Globo corta todas a culpa não é dela e sim da hipocrisia dessa cúpula que finge ser a favor de diversidade só quando convém. #VainaFé pic.twitter.com/vCIylxNQc2 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 25, 2023













Rafa flagra Clara e Helena!



e o beijo sigiloso segue no armário dos estudos globo 🫠 #Clarena pic.twitter.com/k9pkIKtIkV — Acervo Clarena 🌸 (@acervoclarena) May 25, 2023





Isso já teria acontecido no capítulo 111, onde um selinho estava previsto na novela, mas não foi exibido.

