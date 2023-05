Reprodução/Instagram MC Cabelinho e Bella Campos

Na última quinta-feira (25), MC Cabelininho esteve no "TVZ" com Pocah e contou como conheceu a namorada Bella Campos. O funkeiro disse que os dois se viram pela primeira vez em uma das preparações dos atores para a novela da Globo "Vai Na Fé", onde atuam juntos como Hugo e Jenifer.

“No elenco, rolam exercícios para os atores se entrosarem. Tinha um que a professora pedia pra ficar de estátua e tinha que encarar uma pessoa, aí olhei pra ela”, contou Cabelinho.

O funkeiro relembrou que, a partir deste momento, começou a olhar para a atriz com "outros olhos". Em seguida, ele pegou o número de Bella e começou a dar caronas a ela.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Fui oferecer carona para ela, aí a gente começou a ficar e se conhecer melhor", finalizou ele.

🚨FAMOSOS: MC Cabelinho contando que ele e Bella Campos se conheceram por causa de “Vai na Fé”:



“No elenco rolam exercícios pros atores se entrosarem. Tinha um que a professora pedia pra ficar de estátua e tinha que encarar uma pessoa, aí olhei pra ela”.

pic.twitter.com/DQAhOL8iLO — CHOQUEI (@choquei) May 26, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente