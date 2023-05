Divulgação/ Globo Vai na Fé: Rafa flagra Clara com Helena

Nesta quinta-feira (25), Rafael (Caio Manhente) vai descobrir o envolvimento da mãe, Clara (Regiane Alves) com Helena (Priscila Sztejnman) em “Vai Na Fé’, novela das 19h da TV Globo. O personagem vai flagrar as duas juntas e apoiará a separação da mãe de Theo (Emílio Dantas)

Clara e Helena estarão na sala do apartamento dela, quando Rafa entra no cômodo e fica surpreso. A dondoca se dá conta e vai atrás do filho para se explicar.



“Meu filho, eu nem sei por onde começar. Você deve estar chocado...”, diz ela. “Eu estou surpreso”, responde ele.

O jovem, porém, vai mostrar que se importa com a felicidade da mãe. “Ela te faz feliz?”, questiona ele.“Bastante. Há muito tempo eu não me sentia tão valorizada por uma pessoa”, responde Clara.



Rafa, então, aconselhará a mãe a se separar do pai. “Você e meu pai vão se separar? Eu já sou adulto. A empresa e o apartamento são coisas que a burocracia resolve. O que você está esperando?”, diz o fotógrafo.

