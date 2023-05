Reprodução/ YouTube Dicesar participou do 'AUÊ', programa de entretenimento do iG Gente

Dicesar está colhendo os louros após passar os perrengues com outros 69 participantes da fase inicial de “A Grande Conquista”. Eliminado da Vila, o ex-BBB 10 falou com exclusividade para o Auê, do iG gente, e revelou que passou dificuldades durante o período da pandemia de Covid-19.

“Eu não tinha mais trabalho. Fiquei onze meses sem ganhar quatro reais. Sem ter dinheiro para comprar comida para o meu gato”, contou o maquiador.





O maquiador disse que após o período mais grave da pandemia conseguiu recuperar alguns trabalhos e se reergueu, mas ressaltou que passou “por uns perrengues brabos”.

Dicesar alertou ainda que o público tem uma noção errada sobre os ex-BBBs. “Acham que a gente está rico, que não precisamos mais trabalhar. Mas os boletos chegam e a gente tem que pagar”.

