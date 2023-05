Reprodução / internet Tina Turner e Tina Pepper

Regina Casé preparou um longo e emocionante depoimento homenageando Tina Turner, que morreu nesta quarta-feira (24). A atriz compartilhou pelo Instagram a declaração, lembrando a personagem Tina Peper, da novela “Cambalacho”, que era inspirada na cantora e se despediu da artista.

“Tina Turner deixou para todos nós músicas incríveis. A força da sua voz, da suas pernas, do seu cabelo... que potência! Mas pra mim ela deixou muito mais do que isso.”, era a legenda que iniciava o depoimento de Regina.





A atriz contou que a personagem lhe rendeu um momento emocionante em uma viagem na África, graças a cantora. “A Tina foi o primeiro personagem negro que realmente nos representou. Nós somos apaixonados pela Tina Pepper!”, disseram os locais para Regina.

Por fim, Regina agradeceu ao legado deixado por Turner. “Voce foi uma das mulheres mais incríveis que já passou por aqui.





A cantora Tina Turner, considerada a rainha do rock 'n' roll, morreu aos 83 anos. A informação foi anunciada, nesta quarta-feira (24), por um assessor da artista ao site do canal americano Sky News. A causa da morte não foi divulgada.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.