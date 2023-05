Reprodução Dicesar comentou sobre reação de Lary Bottino após saída de "A Grande Conquista"





Os bastidores de "A Grande Conquista" viraram pauta do AUÊ. Durante o programa desta quarta-feira (24), o apresentador Kadu Brandão perguntou ao ex-participante Dicesar - que também esteve no "BBB 10" - se o clima após a eliminação na "Vila" do reality foi pesado.

No papo, Dicesar foi questionado sobre o comportamento dos famosos eliminados, em especial, Lary Bottino. Ele disse que percebeu uma comoção geral pela eliminação, mas que a "fúria" da influenciadora chamou atenção na Record.

"O pessoal no camarim estava emotivo, sensibilizado. Senti Antônio e Glauco bem tristes. A única coisa que eu me assustei foi, porque quando entrei [no camarim], a Lary Bottino estava dando chute nas coisas. Estava brava. Só ela. E foi ruim. Porque alguém da produção, bem forte, entrou na hora que ela estava chutando", comentou Dicesar.





Segundo o ex-BBB e ex-A Grande Conquista, Lary gritava no camarim. "Esbravejou, gritou brigou. E eu fiquei na minha, pois eu estava abalado porque eu não entrei [na Mansão de A Grande Conquista] (...) Levei um susto, pois ela era cachê, era convidada especial, mas quem sou eu para achar alguma coisa", completou.





Anteriormente, Lary Bottino tinha negado a informação divulgada pelo colunista Gabriel Perline, do iG. Na ocasião, o jornalista publicou que ela ainda xingou o diretor da atração, Rodrigo Carelli, o acusando de manipular o resultado da votação de "A Grande Conquista".

Dicesar e Lary Bottino não se classificaram para a etapa da mansão no novo reality da Record. O ex-BBB também comentou que o diretor Rodrigo Carelli, que cuida dos realities da emissora, é um anjo perto de Boninho, diretor do mesmo núcleo na Globo. "Todo mundo me falava que o Carelli era muito bravo. Mas pelo que eu ouço, parece que ele é um anjo, em vista do Boninho", concluiu.