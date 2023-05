Reprodução Dicesar explica diferença entre Carelli e Boninho: 'Só brigava'

Dicesar participou do AUÊ, programa do iG Gente, nesta quarta-feira (24), e comparou Rodrigo Carelli e Boninho, diretores de 'A Grande Conquista' e 'Big Brother Brasil', respectivamente. O influenciador ainda entregou um pedido de desculpas do diretor do "BBB" após o fim da décima edição.

Ao explicar a fala de que Carelli é um anjo perto de Boninho, o influenciador contou como foram as experiências com eles.





"Eu conheci o Boninho antes dele ser fofo. Agora ele é fofo, da internet, é um amor", começou ele.

Dicesar recordou uma história envolvendo o marido de Ana Furtado. "Eu lembro que quando começou o Instagram, ele só tinha o user Boninho, e uma vez, eu mandei uma mensagem para ele. 'Boninho, você tem que colocar fotos no seu Instagram'. E ele: 'Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo para isso'. Ele não foi nada gentil e agora, ele é o astro do Instagram".

Porém, a relação de Dicesar com o diretor da TV Globo foi complicada durante a décima edição do reality. "No meu Big Brother, o Boninho só brigava comigo. Quando acabou o meu Big Brother, ele me chamou de lado e pediu desculpas. 'Di, você é um querido, você desculpa por ter chamado tanto a sua atenção dentro da casa'. Porque ele brigava comigo todo dia", revelou.

Com mais de dez anos da edição, Dicesar contou que participou das mesas redondas do reality da TV Globo e teve a aprovação do diretor. "Estou conhecendo um outro lado do Boninho, que eu não conheço", contou.

Mesmo sem ter tido contato com o diretor da Record, Dicesar ouviu falar muito bem dele. "Todo mundo me falava que o Carelli era muito bravo. Mas pelo que eu ouço, parece que ele é um anjo, em vista do Boninho", concluiu.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente