Reprodução/Globo - 24.05.2023 Ana Maria Braga se emocionou no 'Mais Você'

Nesta quarta-feira (24), Ana Maria Braga se emocionou no "Mais Você". A apresentadora mostrou a cena de uma avó fazendo um apelo ao neto, que acabara de ser preso, e caiu no choro ao comentar sobre a falta de oportunidades que levam à criminalidade.

O rapaz estava tentando fugir da polícia do Rio de Janeiro após cometer um assalto. Ele, no entanto, foi pego e a avó fez questão de ir falar com o neto na hora da prisão. A mulher fez uma apelo ao jovem, de 26 anos, e pediu que ele fizesse o certo, pagasse pelo crime e voltasse para cuidar da filha de três anos.

Após a exibição da cena, Ana Maria comentou o caso, emocionada. "Cada um de nós se coloca no lugar dessa avó, pensa como a educação poderia tirar Jonatan dessa situação... é para ontem, esse é um exemplo. Ele tem o amor dessa avó. Quem sabe ele reconheça que tem essa base, mesmo com as dificuldades que vive, e tome juízo para cuidar da filha de três anos", disse ela em lágrimas.

"Desculpe a gente estar se abrindo assim, mas que a gente se depara, em uma manhã linda dessa, com imagens que refletem a realidade desse Brasil, a gente não pode fingir que nada está acontecendo", finalizou Ana Maria.

