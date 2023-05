Divulgação/ Globo Ex-irmãos, Lumiar e Lui vão viver romance em 'Vai Na Fé'

Uma revelação vai movimentar os próximos capítulos de "Vai Na Fé". Lui Lorenzo (José Loreto) vai descobrir que não é filho de Fábio (Zécarlos Machado) e, assim, meio-irmão de Lumiar (Carolina Dieckmann). Os dois, então, acabarão engatando um romance na novela das 19h da Globo.

Wilma Campos (Renata Sorrah), mãe do cantor, vai revelar que ele foi gerado por meio de uma fertilização in vitro com doador desconhecido. "Na mesma época, começaram os testes nos Estados Unidos com bebês de proveta e eu decidi ser voluntária. Engravidei de primeira! Quando voltamos pro Brasil, todo mundo achou que o filho era do Fábio. Eu nunca desmenti", conta Wilma.

Deste modo, Lui e Lumiar, que é filha de Fábio com Dora (Claudia Ohana), começarão a sentir uma atração um pelo outro. A mãe da advogada ainda vai aprovar o relacionamento antes de morrer em decorrência das complicações de um câncer.

"Sabe que sinto uma vibração boa entre vocês? Se é ex-irmão é porque nunca foi irmão de verdade. E agora tá nascendo outro tipo de sentimento. Acho bonito, natural”, diz Dora.

