Reprodução/Instagram Patrícia Poeta se manifesta após críticas por abordagem do caso de racismo contra Vini Jr.

Na manhã desta segunda-feira (22), Patrícia Poeta foi bem critica na web pela conduta ao abordar o caso de racismo contra Vini Jr no Encontro .

Nos Stories do Instagram, a apresentadora citou as 'picuinhas' criadas pelos internautas, já que foi ela quem comandou a conversa, e não Manoel Soares.





"E quando nosso foco deveria ser falar sobre combate ao racismo, as pessoas se voltam para picuinhas e deixam um assunto tão importante de lado. O espaço que usam para atacar sem motivo deveria ser usado para falar do que aconteceu com Vinir Jr. e com outras vítimas aqui no Brasil. E não para atacar pessoas que estavam falando de combate ao racismo", disse ela.

Na sequência, a artista chegou a citar o manterrupting. "Me falaram em manterrupting, quando um homem corta uma mulher, mas de verdade? Enquanto alguns se preocupam com picuinhas, estamos focados em buscar alternativas para jogar luz ao acontecimento e fazer a diferença para novos tempos onde um ser humano não tenha que passar pelo que Vini passou".

Por fim, Patrícia afirmou que pessoas brancas também podem falar sobre racismo. "Você pode ser branco e também falar de racismo. E sabe por quê? Porque o racismo é um câncer que aflige nossa sociedade e todos juntos temos que acabar com ele. Quando você foca a atenção em criar picuinha, isso fala muito do tipo de pessoa que você é e não do outro. Mais amor, por favor", concluiu.

Reprodução/Instagram Pronunciamento Patrícia Poeta





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente