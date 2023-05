Reprodução/Instagram Mirella expõe vizinhos de condomínio de luxo

Na tarde desta segunda-feira (22), a influenciadora Mirella Santos usou as redes sociais para mandar um recado para os vizinhos do prédio de luxo em que ela mora em Recife, em Pernambuco.

A influenciadora contou que recebe olhares e comentários dos moradores do condomínio de luxo e que eles a criticam por curtir as áreas de lazer ao invés de trabalhar.





"O povo me olha assim, toda desleixadinha, e quer me diminuir porque eu moro aqui, igual a eles. Talvez o meu saldo é maior, né? Não me humilhe não, viu?! Eu estou aqui com o meu jeitinho simples, mas eu tenho também para morar aqui. Tem que aceitar que eu sou sua vizinha, meu amor", começou.

Na sequência, ela contou que recebe comentários diários. "Todo dia, vem um ou outro me dizer. É um recalque, dizendo que a gente não trabalha, só vive em piscina, enquanto eles trabalham para morar aqui. Sinto muito". "Cada um tem o que merece", completou a irmã, Mariely Santos.

Por fim, Mirella deu uma cutucada nos vizinhos. Após um vídeo mergulhando, ela questionou. "O meu tá quitado e o seu?". Mirella, que participou do Ilha Record, se tornou um fenômeno da web em 2022. Com jeito irreverente, a gêmea lacração mostrou a rotina da família no Instagram e atraiu milhares de seguidores. Com o sucesso, a famosa trocou São Paulo por Recife e chegou a ser cotada para participar do "BBB 23".





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente