Reprodução/Instagram - 21.05.2023 Susana Werner e Julio Cesar se separaram após 21 anos de casados





A atriz Susana Werner usou as redes sociais para conversar com os fãs após anunciar o fim do casamento com o ex-jogador de futebol Julio Cesar. Na manhã desta segunda-feira (22), Werner disse que acordou com cara de morta.



Leia também Susana Werner anuncia fim de casamento com Julio Cesar após 21 anos





"Bom dia, vou usar um filtrozinho hoje. Acordei agora com cara de morta com farofa", brincou Susana, que aproveitou o momento para falar de doação de roupas para os seguidores.

A atriz pegou os fãs de surpresa ao anunciar, no domingo (21), o fim do casamento de 21 anos com o ex-goleiro da Seleção Brasileira. "Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo", iniciou a atriz.

Ela garantiu que, apesar da tristeza, o fim foi em comum acordo com Julio Cesar, com quem tem dois filhos: Julia e Cauê. "Decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", completou.





Julio não se manifestou nas redes sociais até o momento desta publicação.