Sheron Menezzes e Samuel de Assis caem no choro com cena de abuso em 'Vai na Fé'

A cena entre Sol e Ben no capítulo da quinta-feira (18) em Vai na Fé não mexeu apenas com o público. Os protagonistas Sheron Menezzes e Samuel de Assis assistiram juntos à novela e se emocionaram.





No capítulo, o ex-casal descobre o resultado do teste de paternidade de Jenifer (Bella Campos), que ficou provado que a estudante é, na verdade, filha de Theo (Emilio Dantas).





Pelo perfil do Instagram, a atriz mostrou a reação dos dois com as imagens. "Essas caras inchadas porque estávamos assistindo à cena juntos. Sentados no meio-fio, chorando, estamos aqui para dizer que a gente está muito feliz. E eu muito feliz de ter você como parceiro", declarou ela.

O ator também fez questão de agradecer aos fãs da novela pela repercussão. "Ainda estou chorando. E tentando ler o que vocês estão escrevendo. Que honra poder atuar ao lado dessa atriz que é Sheron Menezzes!!! Muito, muito obrigado! Por cada tweet, cada mensagem, cada palavra. Me sinto abençoado", disse.





