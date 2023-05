Reprodução/ Instagram Filho de Rita Lee faz relato emocionante sobre cantora





João Lee usou as redes sociais para contar como foi a experiência de voltar à casa de Rita Lee após a morte da cantora, aos 75 anos. A artista passou os últimos três meses de vida morando com o filho e o produtor musical expressou a emoção de retornar à residência que a mãe vivia com o marido, Roberto de Carvalho.

"Ao entrar no condomínio, senti um frio enorme na barriga. Fui me aproximando da casa bem devagarzinho, abri o portão, entrei com o carro e…. travei. Fiquei parado dentro do carro por cerca de 10 minutos, sem conseguir sair do lugar. Do nada, fui atropelado por um turbilhão de memórias e sentimentos, tudo meio que em fast forward, bagunçado e ao mesmo tempo. Foi muito maluco", contou em postagem no Instagram, nesta sexta-feira (19).





O filho de Rita explicou que ficou com os "sentidos desequilibrados" ao pensar em lembranças que viveu naquele local. "Saí do carro e fiquei em pé olhando para a casa. A casa que passei os últimos dois anos. A casa onde vivi momentos difíceis e momentos tão especiais. Não conseguia dizer nada. Foquei nos meus ouvidos extra sensíveis. Quem sabe ouviria o som da natureza, dos bichos, sei la, algo que me trouxesse calma", descreveu.

"No entanto, só consegui ouvir um silêncio absoluto. Viver esse momento é viver um vazio diferente e impossível de explicar em palavras. Só quem passa por isso sabe como é. Não existe um outro vazio que seja tão forte ou que chegue perto", completou. João disse que passou o dia repetindo experiências da mãe, fazendo um "tour completo por todos os seus cantinhos prediletos".

O produtor relatou que passou o dia seguinte lendo a "Outra Biografia", livro que Rita Lee se preparava para lançar antes da morte e chega ao público dia 22 de maio. "Meu pai o leu na semana passada, e, quando terminou, me entregou e disse: 'Você tem que ler esse livro já. Você vai adorar e entender muitas coisas, principalmente a perspectiva e a forma como ela enxerga tudo o que vivemos nos últimos dois anos'", comenta.

"Fiquei, ontem, o dia todo sentado e lendo o livro na mesma cadeira e posição em que ela escreveu suas duas autobiografias. Lendo o livro, além de me trazer conforto e paz, trouxe também aquilo eu mais queria: a sensação de que ela está aqui comigo. Passei o dia todo arrepiado, como se ela estivesse sentada ao meu lado e contando tudo do livro para mim. Consegui ouvir a sua voz lendo o texto. Agora, sinto a sua presença em toda a casa. Está dando um quentinho no coração e na alma que estava precisando. Parabéns pelo livro novo, mãe. Escrever um livro assim, passando pelo que estava passando, me faz ter ainda mais orgulho e admiração por você. Te amo para sempre", complementou.





