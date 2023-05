Reprodução / TV Globo Cena dramática de Sheron Menezzes em ‘Vai na Fé’ emociona o público

Sheron Menezzes deu um show de atuação no capítulo desta quinta-feira (18), em “Vai na Fé”. A protagonista Sol (Sheron) descobriu que foi vítima de um estupro por Theo (Emilio Dantas) e que a filha Jenifer (Bella Campos) foi fruto desse abuso.

A sequência dramática começa quando o teste de DNA revela que Theo é o pai de Jenifer. Revoltada, a beata se irrita com a mãe por ter escondido a informação dela por tanto tempo. Em seguida, Sol desabafa com Benjamim (Samuel de Assis).





Sol então questiona Ben, que era amigo de Theo, porque os dois se distanciaram. O advogado então explica para a dançarina sobre o abuso que ela sofreu no passado pelas mãos do ex-amigo, fazendo a protagonista entrar em desespero.

A carga dramática da cena chamou a atenção do público. Nas redes sociais, a novela estava entre os assuntos mais comentados, com diversos termos, inclusive o nome de Sheron Menezzes, que foi aclamada pela boa atuação na sequência.

QUE CENA, AMIGOS! QUE CENA! @sheronmenezzes dando um show como a nossa Sol de #VaiNaFé ❤️ pic.twitter.com/VubvLwozeO — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 18, 2023





