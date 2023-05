Reprodução/Instagram Christiane Pelajo revela que ela e Renata Vasconcellos fizeram testes para apresentar o BBB

Christiane Pelajo revelou que foi cotada para apresentar a primeira edição do Big Brother Brasil. Com a procura de uma mulher para estar ao lado de Pedro Bial, a produção cogitou a jornalista, assim como Renata Vasconcellos.

No The Noite, a apresentadora contou que cometeu um erro terrível ao citar outro reality show da emissora concorrente.





"Quando acabou, eu sinceramente achei que eu tivesse arrebentado. Virei para o Pedro Bial e falei: 'Mandei bem?'. Ele falou: 'Chris, você mandou muito bem, sim, só que você falou o tempo inteiro Casa dos Artistas, e não Big Brother", disse ela.

Vale lembrar que quem ficou no comando do programa com Bial foi Marisa Orth. A atriz não conseguiu finalizar a primeira edição, já o apresentador permaneceu até 2016.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente