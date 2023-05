Reprodução/Instagram Com polêmica de Porchat, web relembra e defende Gkay

O nome de Gkay também foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após a polêmica envolvendo Fabio Porchat e Leo Lins .

Isso porque os internautas relembraram a briga da influenciadora com o apresentador após algumas piadas dele sobre ela. Na época, Gkay chegou a se afastas das redes sociais pelas coisas que ouviu e leu nas redes sociais.

Agora, o público "inocentou" a empresária, após Porchat defender as piadas sobre minorias no mundo do humor.

Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi… — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 17, 2023









A Gkay assim vendo o Fábio Porchat sendo cancelado: pic.twitter.com/KXL8ztiSCD — Gabriel Campos (@gabscmps) May 17, 2023









Patético como o Fábio Porchat sai em defesa do Léo Lins que faz piada racista, mas na hora de ofender a GKAY a troco de nada e incentivar um cancelamento brutal em cima dela, ele estava se gabando. O tempo só inocentou a Gkay mesmo! Quanta HIPOCRISIA! pic.twitter.com/fxCwhlSnAf — Yan 🍂 (@yankisner) May 17, 2023









a gkay abrindo o twitter e vendo todas as merdas que o fábio porchat tá proferindo por aqui pic.twitter.com/rNFtgjzJX3 — matheus (@whomath) May 17, 2023









