A participação de Thiago Servo em "A Grande Conquista" repercutiu nas redes sociais após o participante deixar o pênis à mostra enquanto usava o banheiro. Sentado no vaso sanitário, o cantor abriu a porta do toalete e acabou se distraindo e exibindo as partes íntimas.

"Thiago Servo em 'A Grande Cagada' [risos] Será que ele se acostumou na casa e esqueceu que tem câmeras?", brincou um internauta ao reagir ao episódio no Twitter. No vídeo, Thiago aparece abrindo repetidas vezes a porta do espaço, olhando para cima e talvez tentando ativar um sensor de iluminação.





Ao final do registro, Servo olha diretamente para a câmera e fecha a porta. "Cagou muito fedido e está tirando o gás tóxico. Aí está despistando", sugeriu outra pessoa na rede social.

Confira abaixo o flagra captado por espectadores do reality show da Record:

Thiago Servo em A GRANDE CAGADA 🤣🤣



Será que ele se acostumou na casa e esqueceu que tem câmeras? 🤣🤣 #AGrandeConquista #teamThiago https://t.co/pi4c7KD524 — Tiago Pereira (@Tiagupereira) May 17, 2023





