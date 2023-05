Reprodução / Instagram MC Kevin e Deolane Bezerra

Deolane Bezerra homenageou MC Kevin nesta terça-feira (16), data em que a morte do cantor completa dois anos. A influenciadora era casada com o funkeiro e ficaram juntos por quase dois anos, até a morte dele em 2021.

“2 anos se passaram e ainda parece que foi ontem…. É incrível como você permanece vivo em nossos corações, sentimos a sua falta todos os dias… É inexplicável! Te amarei pra sempre Meu Menino! Você sempre fará parte da minha história”, declarou a advogada.





MC Kevin morreu aos 23 anos após uma queda do 5º andar de um hotel localizado na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mesmo recebendo atendimento médico no Hospital Miguel Couto, na Gávea, infelizmente, ele não resistiu aos graves ferimentos.

Kevin Bueno Nascimento, conhecido por sucessos como "Cavalo de Troia", "Doutora" e "Terapia", havia lançado o último single, intitulado "Vida de Artista", pouco antes da tragédia.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.