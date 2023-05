Reprodução/Globo - 11.05.2023 Viih Tube e Lua participaram do 'Mais Você' com Ana Maria Braga





Com o Dia das Mães se aproximando, Ana Maria Braga convidou Viih Tube para falar de maternidade no "Mais Você" desta quinta-feira (11). Apesar da confirmação da presença da ex-"BBB" no programa matinal, a apresentadora foi pega de surpresa com a participação de Lua na atração ao vivo.

A influenciadora segurou a bebê durante toda a conversa com Ana sobre a nova realidade como mãe e o primeiro mês de vida da filha, fruto do relacionamento com o também ex-brother Eliezer. "Olha a Lua lá", comentou o Louro Mané, despertando a atenção de Ana.





"Ai, a Lua está aí. Vou aqui no meu telão, quero ver de pertinho. Que linda", disse a comandante do "Mais Você", enquanto Louro dizia que Lua é "muito fofa". A bebê dormiu no colo de Viih até o fim do bate-papo, marcado por vários momentos em que a emissora destacava o rosto dela ao vivo.

Olha quem tá dando entrevista pro #MaisVocê ! @viihtube e a fofa da Lua 🥺 pic.twitter.com/VibTkZgo4O — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 11, 2023









A aparição de Lua no programa também rendeu elogios de espectadores. "Quase em lágrimas vendo a filhinha da Viih Tube e Ana Maria. Juro, como essa neném é preciosa", afirmou uma pessoa no Twitter.

Confira abaixo mais trechos da conversa da ex-"BBB" na atração, que ainda contou com a breve participação de Eliezer:

"As pessoas falam que foram dois anos na barriga e uma semana deu um mês!" 😂😂😂 #MaisVocê pic.twitter.com/LFMEqcYfmx — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 11, 2023





















