'A Grande Conquista' escancara fórmula da Record para realities

'Ex'

Mesmo não sendo autora do "De Férias com o Ex", a Record aposta em diferentes "ex" para compor os realities. Após a ex-paquita Bárbara Gomes ganhar "A Fazenda 14", outra assistente da Xuxa entrou no novo reality, Ana Paula Almeida. Já Victoria Macan aparece como a ex-"Brincando com Fogo" da vez, depois da vitória de Brenda Paixão e Matheus Sampaio no "Power Couple". O elenco ainda conta com a ex-Chiquitita Giulia Garcia, o ex-Bombeiro da Eliana Bruno Camargo e a ex-jogadora de vôlei Érika Coimbra.