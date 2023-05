Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli exibe antes e depois da Dona Helô

O último capítulo da novela Travessia vai ao ar nesta sexta-feira (5), e para se despedir da Dona Helô, Giovanna Antonelli relembrou cliques de 10 anos atrás.

Para quem não sabe, a atriz já esteve no papel da personagem na novela Salve Jorge, que também contou com a parceria de Alexandre Nero e Luci Pereira.





Comparando fotos novas e antigas, ela celebrou o encerramento do ciclo. "Maio 2023 X Maio 2013. 10 anos dessa parceria de sucesso! Obrigada Alexandre Nero, Luci Pereira e Gloria Perez por me ajudarem a contar essa história. P.S.: me sinto pronta pra próxima", escreveu ela.

O ator fez questão de comentar a publicação. "Obrigado doida, pelas transgressões, criações, exatidões, tropeços, improvisos, risadas, sinergia e essa energia de 1.743kW. Ps: Será?", comentou.





