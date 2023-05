Reprodução/Record Ana Hickmann se pronuncia e lamenta cobertura do 'Caso Eloá'

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou nesta sexta-feira (5) sobre as críticas envolvendo a cobertura do caso Eloá. O sequestro que resultou na morte da jovem de 15 anos foi relembrado na última quinta-feira (4) no programa da Globo "Linha Direta".

Com a estreia do programa comandado por Pedro Bial, internautas resgataram momentos em que a mídia interferiu no trabalho policial. Em uma dessas situações, durante a transmissão ao vivo, Ana Hickmann pedia para que o sequestrador Lindemberg Alves acenasse para as câmeras da Record, sinalizando que os ocupantes da casa estavam bem.

Em meios as negociações com a polícia, Ana Hickman pediu para o assassino de Eloá, Lindenberg, dar um tchauzinho pela janela para mostrar que estava tudo bem. #LinhaDireta



Embora o caso tenha ocorrido em 2008, Ana Hickmann foi duramente criticada nas redes sociais. Por meio de um comunicado, a apresentadora lamentou o episódio e pediu desculpas aos familiares e amigos da vítima.

"Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a forma com que o caso Eloá foi conduzido, em 2008. A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época e pede desculpas para as vítimas e suas famílias".

"Após o episódio do programa Linha Direta, exibido na última quinta-feira (4), Ana Hickmann vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais. As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais, desencadeados após o atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte. A apresentadora reafirma o seu pedido de desculpas e pede respeito nesse momento", finaliza a nota.



Além de Ana Hickmann, a apresentadora Sônia Abrão também foi alvo de ataques e críticas nas redes sociais motivadas pela cobertura do caso Eloá em 2008. Na época, Sônia Abrão teria falado com o criminoso por telefone durante o programa ao vivo, interferido diretamente na negociação policial.