Reprodução/Youtube Bianca Andrade faz tour e entrega detalhes da nova mansão

Bianca Andrade matou a curiosidade dos seguidores ao mostrar mais detalhes da sua nova mansão, na Granja Viana.

Com a repercussão do local, a influenciadora aproveitou para exibir a propriedade de luxo avaliada em R$ 18 milhões.





No canal do Youtube, a empresária relembrou o começo da carreira e celebrou a conquista. "De onde veio a ideia de mudar? A casa da minha mãe. Depois que vi a minha mãe se realizando daquele jeito, voltei a sonhar com uma casa. É inacreditável, né? Também acho. Mas aconteceu, estou aqui", disse ela.

"Meu primeiro patrimônio depois de doze anos. Tudo o que eu faço no meu trabalho depende de muito investimento. Ser uma empresária tem muito custo, então tudo o que faturei na vida sempre voltei para o trabalho, porque sempre acreditei que isso me faria crescer. Comprar uma casa estava em stand-by", explicou.

A ex-BBB contou que se mudou em abril e que ela fica próxima à de sua mãe. Inclusive, ela revelou que já havia visto imagens da casa. "Printei essa casa como inspiração para quando eu fosse procurar, usasse de exemplo".





