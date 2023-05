Reprodução/Instagram/Record - 25.04.2023 Boninho e Carelli





Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda" e "A Grande Conquista", comentou a possível rivalidade entre ele e Boninho, diretor do "BBB". Na pré-estreia de "A Grande Conquista" (novo reality da Record), Carelli negou uma briga com Boninho, mas entendeu que a Globo copia a Record em alguns aspectos.

"Com relação ao embate criado nas redes [entre ele e Boninho], isso não existe. O universo dos realities é muito rico e isso retroalimenta esse universo, meio normal (...) Algumas coisas são cópias mesmo. Isso acontece muito e tem acontecido mais agora", alfinetou Carelli em resposta ao iG Gente, com incentivo do diretor Mafran Dutra.

Neste ano, por exemplo, o "BBB 23" importou a dinâmica de votação para salvar o participante, tradicional em "A Fazenda". Boninho, no entanto, ressaltou que não há briga com Boninho devido ao embate direto entre "A Fazenda" e "BBB". "Com relação a essa intriga, essa coisa de Boninho aprende com o Carelli: o alvo é o diretor daquele programa", completou.

Carelli lança na Record, nesta terça-feira (2), "A Grande Conquista", nova aposta da Record para o mundo dos realities.