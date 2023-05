Reprodução/Instagram Atriz explica climão com Patrícia Poeta no Encontro: 'Não me usem'

Carla Cristina, intérprete de Bruna em 'Vai na Fé', apareceu nas redes sociais para explicar o climão com Patrícia Poeta durante a sua participação no Encontro.

Na ocasião, a apresentadora recebeu a atriz comentando que não a conhecia, porém, Carla rebateu dizendo que as duas já haviam se cruzado nos corredores dos Estúdios Globo.





A repercussão da cena, fez com que a artista usasse o perfil do Instagram para explicar o ocorrido.

"Vim aqui falar que o Encontro foi maravilhoso, sou apaixonada pelo programa, já fui algumas vezes e foi a minha primeira vez em São Pulo. Quero mandar um beijo enorme para a produção do Encontro. A Patrícia. que é incrível! E, explicando que eu sou espontânea, todos os artistas que trabalham na emissora se encontram muito, toda hora, dentro do Projac, no carrinho. E falei: ‘Já te conheço, falo com você nos corredores!", disse ela.

Carla seguiu elogiando a relação com Patrícia. "A Patrícia sempre foi extremamente carinhosa comigo, extremamente cuidadosa, sempre que passou por mim mandou coração, gritou meu nome ou da personagem que eu estava fazendo, gritava que meu cabelo estava lindo. Ela sempre fez isso. Ela nunca deixou de falar comigo quando passou pelos corredores".

"Já entrei falando: ‘Já te conheço dos corredores!’. E ela: ‘Mas a primeira vez aqui’. Então, gente, mais amor no coração! Não me usem para essas coisas, me usem para coisas boas que estou super livre para isso", concluiu ela.





