Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt entrega se será o apresentador do BBB 24

Nesta quarta-feira (3) Tadeu Schmidt revelou que estará no comando do BBB 24 ! O apresentador celebrou uma conquista nas redes sociais e acabou com os rumores de uma possível mudança.

Ele publicou um vídeo todo sorridente por ter dormido 8 horas seguidas pela primeira vez neste ano, já que o reality chegou ao fim.





No meio da mensagem, Tadeu comentou que tem oito meses para aproveitar até que chegue a nova edição do programa da TV Globo.

Recentemente, surgiram rumores de que Tadeu Schmidt deixaria o comando do BBB e, nas redes sociais, os internautas apostaram em possíveis nomes como Ana Clara, Maria Beltrão e Fátima Bernardes.

O Tadeu todo feliz por ter dormido 8 horas seguidas pela primeira vez esse ano. pic.twitter.com/fdUcKEUyqU — Central Reality (@centralreality) May 3, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente