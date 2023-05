Reprodução/ Instagram Filha de Solange Gomes rebate Monique Evans após acusação de golpe

Solange Gomes e Monique Evans protagonizaram um embate em janeiro de 2023 após a ex-modelo acusar a ex-Ilha Record de ter dado um golpe da barriga no cantor Waguinho, ao engravidar da filha Stephanie. A briga virou caso de polícia. Solange denunciou a loira e as duas tiveram que depor na delegacia. Mas, na última terça-feira (2), a a história ganhou mais um capítulo. Stephanie Gomes rebateu Monique e debochou da acusação.

"Você não está na minha pele para criar mentira. Simples assim. Eu sei todas as verdades, eu tenho prova de todas as verdades e as pessoas preferem inventar algo, simplesmente, para agradar", disse a estudantede biomedicia em entrevista ao iG Gente.

Stephanie Gomes disputa uma vaga para entrar em "A Granda Conquista", novo reality da Record, e promete não só defender a mãe lá dentro como continuar o legado dela. Solange já participou de "A Fazenda 13" e "Ilha Record" e marcou por não ter papas na língua e gerar polêmicas.

"Podem esperar de mim, muita verdade. Não vou forçar amizade só para não ser votada. Não sou esse tipo de pessoa", pontuou Stephanie.

