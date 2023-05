Reprodução A Grande Conquista

Nesta terça-feira (02) acontece a pré-estreia do novo reality da Record TV, “A Grande Conquista”. Em coletiva organizada para a imprensa, o diretor Rodrigo Carelli afirmou que reforçou a segurança após a “invasão” que ocorreu em “A Fazenda 14”.

“Temos, assim, estratégias de segurança para que isso não aconteça”, afirmou o diretor. A medida de Carelli acontece após a família de Deolane Bezerra fazer um mutirão em Itapecerica da Serra, para retirar a advogada do reality rural.





Na época, as irmãs de Deolane foram até a entrada da mansão onde ficavam confinados os participantes de “A Fazenda” e trouxeram muitos fãs da influenciadora, que organizaram um protesto para que ela fosse liberada.

Ainda durante a coletiva, a produção do evento afirmou que conta com a participação dos familiares dos participantes, mas não desta maneira. “A gente quer que a família participe. Faz campanha, faz movimento... Mas não tente entrar.”, afirmaram.





