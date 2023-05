Reprodução/Instagram Fãs de Arthur Aguiar atacam Maíra Cardi e Primo Rico após alfinetadas

Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, despertaram a ira de internautas nesta terça-feira (02). O casal deu uma entrevista recente ao podcast “Pod Cats”, onde contaram a reação dos respectivos ex-companheiros, Arthur Aguiar e Camila Ferreira.

Na conversa, Maíra acabou revelando que a ex de Thiago não recebeu bem o novo relacionamento do coach e disse que Arthur Aguiar teria ignorado as mensagens do Primo Rico.





As alfinetadas nos antigos parceiros fizeram com que os fãs de Arthur Aguiar, famosos por terem conquistado o prêmio do “BBB 22” para o ator, tomassem partido e levantassem a hashtag “Primo Rico y Frouxo” nas redes sociais, criticando o casal.

Alguns internautas teorizaram uma suposta traição de Maíra com Thiago, enquanto outros apontaram que Arthur Aguiar deveria ter traído ainda mais a influenciadora.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Amo a padaria e os pontinhos de luz!!!!!

Mexeu com o @Aguiarthur , mexeu com a gente 😉



PRIMO RICO Y FROUXO



Mesmooooooooo pic.twitter.com/pbICB6sJUl — Sah💚🐷🍞✨🐺(Bil) (@SrdiasStone) May 2, 2023





Esse comentário kkkkkkkk



CASAL THE E MONIO



PRIMO RICO Y FROUXO



CUIRA DEZESSEIS FOI POUCO pic.twitter.com/A2tga41tIL — Luna✨ (@lunaa0270) May 2, 2023





Que nojo dessa mulher

PRIMO RICO Y FROUXO pic.twitter.com/qz431TX7F7 — Nath ✨ (@naah_vasc) May 2, 2023





Se isso não foi traição então mudaram o conceito disso.

CASAL TRAÍRA E IMPOSTOR O CASAL FAKE 2023.

Primo rico y frouxo pic.twitter.com/8YebYWiA39 — 01 dia (@SimoneTGomes1) May 2, 2023









