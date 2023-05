Reprodução/Instagram Jade Picon exibe barriga de grávida para cenas de 'Travessia'

Jade Picon dividiu com os seguidores a sua barriga de gravidez falsa para as cenas de Travessia.

Na reta final da novela das nove, vai ser possível acompanhar o crescimento do herdeiro de Chiara. Os cliques assustaram alguns internautas.





"Barriguinha da Kiki vai começar a aparecer essa semana. Ansiosa para vocês verem tudo que eu estou gravando nessa reta final da novela", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Alguns seguidores desavisados ficaram surpresos com as imagens. "Que susto mulher", disse um; "Me perguntei quanto tempo estava sem internet", brincou outra; "O defeito do brasileiro (eu) é não ler a legenda! Gritei 'A Jade tá grávida'! Minha mãe não entendeu nada", declarou um terceiro.





