Reprodução Rodrigo Carelli dá spoiler da mansão de 'A Grande Conquista'

Rodrigo Carelli está ansioso para o lançamento do novo reality show da Record TV, o 'A Grande Conquista'. Desta vez, o diretor compartilhou um spoiler da mansão onde os participantes ficarão.

Além disso, Carelli falou sobre a dinâmica do local. "Os 10 participantes que serão escolhidos diretamente pelo voto popular e os 10 que passarem pelo desafio da Vila, vão para essa maravilhosa Mansão! Lá eles vão lutar pelo grande prêmio", contou ele.

Alguém falou em piscina por aqui?

A pré-estreia de A Grande Conquista está marcada para o dia 2 de maio. Neste dia, o público irá conhecer primeiro os 16 que disputarão dez vagas na Mansão.

