Reprodução/TV Globo Danielle Olímpia é ovacionada após cena forte em 'Travessia'

Na reta final de 'Travessia', o público está acompanhando o encerramento do caso de pedofilia sofrido por Karina, interpretada por Danielle Olímpia.

Com a exibição do capítulo de sexta-feira (28), o nome da atriz foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter pelo show de atuação.





Pelas redes sociais, os telespectadores comentaram a cena onde a personagem chegou à delegacia de Helô (Giovanna Antonelli) e contou o que sofreu.

O desespero da Karina depois de tanta violência 😢 #Travessia pic.twitter.com/LXoKtNS3Hk — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 29, 2023





Após ter suas fotos íntimas vazadas na internet, Karina fugiu de casa. Com a preocupação dos pais, Joel (Nando Cunha) resolveu acionar Helô para encontrar a filha.

Ao se encontrar com Isa (Duda Santos), Karina revela que Bruna não existe. Encontradas por policiais, as duas vão para a delegacia. Depois de explicar o caso, a delegada ligou a situação com outras vítimas do pedófilo.

"Você não tá sozinha" E a Dona Helô faz tudo! #Travessia pic.twitter.com/k4topV91RC — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 29, 2023





O show de atuação, deu o que falar na web. Para muitos, Danielle Olímpia é a revelação do ano.

a história da karina tem sido o ponto ALTO da novela! ela conseguiu carregar nas costas o melhor desenvolvimento da novela com sua atuação brilhante.



Danielle Olímpia merece todo o reconhecimento #Travessia pic.twitter.com/RlsuyqA8Hi — ni. (@niglows) April 29, 2023













Como diria Wilma Campos de Vai na Fé, não existe papel pequeno para uma grande atriz. Danielle Olimpia vem roubando a cena. A única história que eu de fato me importo em continuar acompanhando pra saber qual vai ser o desfecho #Travessia pic.twitter.com/8i356G9x4Q — luis (@oboynoveleiro) April 29, 2023













Pra mim a história da Karina foi o plot mais bem escrito e desenvolvido de travessia. Teve início, meio e fim com um texto excelente e uma interpretação impar de Danielle Olímpia pic.twitter.com/f5UZYpjlsf — Le B🔮🍯|2son (@Inverniando) April 29, 2023





