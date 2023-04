Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta chama a atenção da equipe após erro no 'Encontro'

Nesta quinta-feira (6) Patrícia Poeta chamou a atenção da equipe do Encontro ao perceber um erro ortográfico.

Após o climão com Manoel Soares, a apresentadora reclamou logo na abertura do programa ao perceber que Blumenau estava escrito com L e não U.





Enquanto observava a nuvem de palavras, ela percebeu que estava incorreto. "Agora vamos dar uma olhadinha na nossa nuvem de palavras, Manoel. Olha só, o que a gente vê já aqui de cara? Infelizmente, essa história não terminou bem. Blumenau, lá em cima. Blumenau que está com L ali, mas é com U, né, gente?", disse ela.

"A gente vai corrigir, tá bom. Blumenau ali", completou ela.

Depois de uma reportagem, a nuvem voltou a aparecer no telão, agora com a ortografia correta. "Agora sim", comemoraram os apresentadores.

