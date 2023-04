Reprodução Após climão, Manoel Soares se pronuncia e web apoia: 'Merece respeito'

Após o clima de constrangimento durante a manhã desta segunda-feira (3) no 'Encontro', Manoel Soares surgiu nas redes sociais comentando o programa de hoje. No Instagram, o jornalista compartilhou foto com os convidados e bastidores da gravação, mas a web notou que Patricia Poeta ficou de fora da postagem.

Durante o programa, Patricia Poeta cortou a fala de Manoel Soares e chamou a atenção das câmeras para si. O jornalista deixa explícito o constrangimento no vídeo.

Apesar da cena desagradável, Manoel fez uma publicação agradecendo e comemorando as participações.

"É assim que a gente começa a semana, felizes da vida e com um sofá cheio de gente incrível, meus amores! Vê só o time: a noiva do ano @camilladelucas comentando tudo sobre BBB, música de alto nível com @tiagoiorc e muita informação sobre tecnologia, em especial o tão falado ChatGPT, com ninguém mais ninguém menos do que o querido @lemos_ronaldo. Gratidão por sua audiência e carinho, meu povo!", dedicou.

O jornalista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece nas fotos sozinho; com a influenciadora Camilla de Lucas; com o cantor Tiago Iorc; com o especialista em tecnologia Ronaldo Lemos e com a apresentadora Michelle Loreto. Patrícia Poeta ficou de fora da publicação.

Nos comentários, internautas telespectadoras comentaram o episódio e apoiaram Manoel Soares.

"Me sinto pronta para assistir um programa só seu", comentou uma seguidora. "Você incomoda mesmo!!! Sabe por quê? Carisma, o dinheiro não compra. Aí é difícil para 'outros'... siga!", apontou uma outra.

"Quando a pessoa tem talento e carisma e não precisa atropelar ninguém para brilhar! #ForaPatricia #ManoelMereceRespeito", comentou a terceira.