Reprodução/Globo - 27.03.2023 Maya Gabeira é criticada por postura no 'Mais Você'





O "Mais Você" repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (27) por conta da postura da convidada Maya Gabeira. A surfista falou da carreira na atração matinal com Felipe Andreoli, Fabricio Battaglini e Talitha Morete, enquanto Ana Maria Braga se recupera de uma nova cirurgia , e recebeu críticas pelo comportamento na conversa com os apresentadores.



Maya gerou um climão no programa ao vivo pelas respostas aos questionamentos dos profissionais, como quando rebateu Talitha sobre estar assistindo uma competição em Nazaré, em Portugal. "Eu estava lá surfando, meu amor. Só não participei de uma competição dessa [Gigantes de Nazaré] [...] Acabo tirando o dia para treinar, mas estou sempre lá, moro lá", rebateu.





Em outro momento, enquanto os apresentadores explicavam a modalidade de onda gigantes que Gabeira pratica, a surfista questionou o porquê de imagens dela não aparecerem na TV. "Estou amando que vocês estão falando de mim, mas só passa imagem da Michelle [de Boullions] [...] Podia colocar [meu] recorde mundial", declarou a sete vezes campeã mundial.

Quando Fabricio perguntou sobre como as alturas das ondas gigantes são medidas, Maya sugeriu: "Vamos ligar pro time de cientistas? Porque são eles, o time de cientistas composto por dois oceanógrafos que estudaram". Ao finalizar a conversa no "Mais Você", a surfista ainda expressou o desejo de voltar ao programa quando Ana Maria estivesse presente.



As respostas de Maya Gabeira geraram críticas entre os espectadores nas redes sociais. "Show de arrogância e desrespeito. Que pessoa chata. O tema, que seria interessante, ficou insuportável de assistir. Ana Maria foi poupada de passar por essa situação constrangedora! Deplorável", comentou uma pessoa no Twitter.

"Meu Deus, que entrevista constrangedora. Maya Gabeira está zero paciência", avaliou outro usuário. "Maya Gabeira pistola porque ela é 7x campeã mundial e, enquanto ela é entrevistada no 'Mais Você', só apareceram imagens da outra surfista. Pessoinha arrogante, meu deus", opinou outro. "Acho que a Maya Gabeira foi obrigada a ir no 'Mais Você' hoje, porque a mulher está só na patada", observou outro.

Confira abaixo outras reações do público na íntegra:

Alguém ta entendendo o motivo de tanta falta de educação da Maya Gabeira no MAIS VOCÊ? Meu Deus









Pq essa Maya Gabeira tá tão agressiva e prepotente no #MaisVoce ?



A mulher só deu patada nos jornalistas que estão substituindo a Ana Maria Braga.



É um programa pra senhorinha que nem sabe o que é Surf. Estão tentando ser didáticos pra explicar e a mulher sendo grosseria. VSFFFF





Acho que a Maya Gabeira não tava muito afim não de ir no #maisvocê não, cada patada nos apresentadores



- Reclamou que não passava imagens dela enq ela explicava a modalidade

- Falou que tinha que chamar o cientista pra medir as ondas, pq ela não é especialista





Nossa eu adoro @MayaGabeira @MayaGabeiraBR uma inspiração. Mas hoje por várias vezes ela foi deselegante com os 2 dois meninos e a @ThalitaReboucas . Mal do século #ego









