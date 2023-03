Reprodução/Instagram L7Noon manda recado para Drake e produção do Lolla

No palco do Lollapalooza, o brasileiro L7Noon soltou várias indiretas para a produção do festival e para o rapper Drake, que cancelou sua participação com poucas horas de antecedência, deixando o público revoltado.



"Nóis é mó acostumado a dar moral de quem vem lá de fora e esquece de olhar para nós mesmo", falou L7Noon. "É sobre isso! Geral não é Valorizado por quem é da própria casa!", "Habala mesmo, amigo", "Errado não tá", foram algumas reações à declaração do cantor nas redes sociais.