Reprodução Drake cancelou show no Lollapalooza

Drake foi visto bebendo, gargalhando e se divertindo com 50 Cent na área VIP de uma boate em Miami, horas antes do anúncio do cancelamento de sua performance no #LollapaloozaBR, neste domingo (26). Em nota, o rapper alegou que "circunstâncias fora de seu controle" impediram a apresentação no Brasil. No entanto, a atitude rendeu uma série de críticas na web, especialmente após o flagra. Confira as cenas.

Drake cancela show no Lollapalooza Brasil; saiba quem substitui